В настоящее время сложилась уникальная ситуация, когда идет передел мира, и на данном этапе для Беларуси очень важно найти свое место. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями крупнейших СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.
Фото: БЕЛТА
"Чем сейчас характерен мир? Идет передел мира. Не дележка, а передел. И в этой ситуации главное – ответить на вопрос, где наше место", – подчеркнул Глава государства. Сложившуюся ситуацию он назвал уникальной, но при этом очень тяжелой и опасной. "Балансировать между этими гигантами (мировыми центрами силы. – Прим. БЕЛТА) – это очень опасное дело, но куда деваться?" – сказал он.
Главная задача для лидера страны на данном этапе – сохранить независимое, суверенное государство. "Не хочется, чтобы завтра рухнуло все то, что не только я – мы создавали собственными руками, и чтобы кто-то пришел и начал проводить эксперименты", – подытожил Александр Лукашенко.
Опубликовано:
469
Лукашенко: идет передел мира, и в такой ситуации Беларуси важно найти свое место
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter