Лукашенко: идет передел мира, и в такой ситуации Беларуси важно найти свое место

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БЕЛТА

– подчеркнул Глава государства. Сложившуюся ситуацию он назвал уникальной, но при этом очень тяжелой и опасной.(мировыми центрами силы. – Прим. БЕЛТА)– сказал он.Главная задача для лидера страны на данном этапе – сохранить независимое, суверенное государство., – подытожил Александр Лукашенко.