Лукашенко и Токаев обсудили двустороннее сотрудничество, взаимодействие в СНГ и ЕАЭС

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БЕЛТА

Одной из главных тем разговора стало взаимодействие в рамках интеграционных объединений - СНГ И ЕАЭС.Беларусь в текущем году председательствует в Содружестве Независимых Государств, в следующем – 2022-м – полномочия председателя перейдут Казахстану. В связи с этим главы государств подробно обсудили повестку дня в работе объединения. Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев договорились о конкретных шагах по поддержке сотрудничества в формате СНГ.Президенты также сверили часы в преддверии майского заседания Высшего Евразийского экономического совета, обсудили актуальные вопросы в этом направлении. Главы государств особо отметили важность последовательного выполнения всех обязательств как в рамках ЕАЭС, так и СНГ, особенно касающихся снятия барьеров в торговле, а также выполнения иных достигнутых договоренностей.В двусторонних отношениях Беларуси и Казахстана главы государств договорились о проведении очередного заседания межправительственной комиссии. Александр Лукашенко уже дал поручение Правительству заниматься этим вопросом. Как было отмечено, в нынешнее непростое время ключевая задача Высшего Евразийского экономического совета – определить наиболее актуальные и перспективные направления для развития сотрудничества.В целом главы государств условились, несмотря на любые текущие трудности, плотно взаимодействовать и поддерживать наметившийся прирост в двусторонней торговле, чтобы и далее прибавлять в сотрудничестве по различным направлениям.Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также обсудили тематику пандемии и вакцинации. В течение полугода в Казахстане планируется привить до 10 млн человек, в связи с чем для страны этот вопрос крайне актуален. Саму же тему распространения COVID-19 президенты обсудили на примере ситуации в Индии, где в настоящее время складывается непростая обстановка.В преддверии важных праздничных дат – 1 Мая и Дня Победы – президенты Беларуси и Казахстана обменялись поздравлениями.Кроме того, особо теплые пожелания Александр Лукашенко адресовал православным жителям Казахстана, поздравив их с Пасхой, а мусульман – со священным месяцем Рамадан. Касым-Жомарт Токаев в ответ также передал поздравления с Пасхой всем православным верующим нашей страны.