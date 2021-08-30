Лукашенко и Путин встретятся 9 сентября в Москве

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Как сообщалось

Во время встречи президенты еще раз обсудят союзные программы, подготовленные правительствами двух стран, а также иные актуальные вопросы двусторонней повестки дня и международную проблематику.Как сообщалось БЕЛТА , Александр Лукашенко утром 30 августа провел ряд телефонных разговоров. Главной их темой была ситуация в Афганистане.

Консультации по вопросам, которые вынесены на заседание ОДКБ в Душанбе. Плюс выработка общей позиции по Афганистану, – отметили в пресс-службе.



Первым делом эту тему подробно обсудили с Президентом Таджикистана, далее состоялся разговор с Президентом России.



Сообщалось также о запланированной беседе Президента Беларуси с коллегой из Узбекистана.

