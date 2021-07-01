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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор и договорились о личных контактах в ближайшее время

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин 1 июля провели телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.


Главы государств обсудили сотрудничество двух стран в различных сферах, прежде всего с акцентом на торгово-экономическую составляющую. Лидеры отметили позитивную работу правительств по реализации договоренностей, достигнутых главами государств в Сочи.
Отдельно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на экономическом взаимодействии в условиях введенных санкций. Было подчеркнуто, что совместными усилиями страны смогут преодолеть возникающие вызовы и угрозы.
Подробно президенты обсудили вопрос восстановления транспортного сообщения между Беларусью и Россией. Главы государств констатировали, что уже налажено пассажирское авиа- и железнодорожное сообщение, отсутствуют проблемы в сфере грузоперевозок. Открытым остается только вопрос снятия ограничений по передвижению граждан через белорусско-российскую границу автомобильным транспортом. Кроме того, обсуждается открытие еще большего количества рейсов "Белавиа" в Россию. Главы государств договорились, что правительства и профильные министерства проработают этот вопрос. Вспышка пандемии в России накладывает свой отпечаток на эту сферу, тем не менее работа в этом направлении будет продолжена. Особое внимание будет уделено увеличению рейсов на юг России – в Сочи, Краснодар и Анапу.

Подробно Александр Лукашенко и Владимир Путин остановились на развитии военно-технического сотрудничества и вопросах безопасности. Также президенты обсудили традиционный блок вопросов: цены на энергоносители и доступ белорусских товаров на российские рынки. Накануне участия в Форуме регионов Беларуси и России главы государств сверили часы по повестке дня, обсудили региональное сотрудничество. Затронули они также ситуацию вокруг Беларуси и наиболее актуальные и острые вопросы региональной повестки, взаимодействия с соседними странами.

Во время разговора президенты договорились о предстоящих в ближайшее время личных контактах.

Фото: БЕЛТА
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