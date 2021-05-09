Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств обменялись поздравлениями с Днем Победы, тепло поздравив друг друга.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили график совместных мероприятий, которые запланированы к проведению в ближайшие месяцы как в Беларуси, так и на территории России.
В развитие переговоров Владимира Путина с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который посетил с визитом Москву, стороны обсудили ситуацию в зоне ответственности ОДКБ.
Президенты коснулись ситуации в Украине, а также стремления этой страны к тесному взаимодействию с НАТО.
Александр Лукашенко и Владимир Путин также обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами.
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Лукашенко и Путин провели телефонный разговор, договорились о встрече в ближайшее время
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