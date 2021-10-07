SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.49
EUR: 2.88
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.


Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции. А также подготовку предстоящих саммитов – заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 14–15 октября в Минске, заседания Высшего госсовета Союзного государства в ноябре.

Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы