Лукашенко и Путин поговорили по телефону

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом проинформировал Telegram-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
Главы государств обсудили текущие вопросы в развитии белорусско-российских отношений, ход дальнейшей реализации договоренностей в сфере экономической интеграции. А также подготовку предстоящих саммитов – заседаний Высшего Евразийского экономического совета и Совета глав государств СНГ 14–15 октября в Минске, заседания Высшего госсовета Союзного государства в ноябре.
Александр Лукашенко также тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал крепкого здоровья, успехов и осуществления намеченных планов.
Фото: архив БЕЛТА