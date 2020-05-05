Лукашенко и Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
"В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)", — рассказали в пресс-службе.
Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.
Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые принимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.