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  2. Лукашенко и Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений

Лукашенко и Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений

Сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили весь спектр наиболее актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.


"В том числе речь шла о подготовительных мероприятиях празднования 75-летия Великой Победы, взаимодействия в рамках интеграционных структур (в частности, отдельные кадровые вопросы по линии Союзного государства)", — рассказали в пресс-службе.

Александр Лукашенко рассказал российскому коллеге о подготовке парада к 75-летию Победы и ситуации в Беларуси в целом.

Главы государств обменялись информацией относительно мер, которые принимаются в двух странах для борьбы с эпидемией.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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