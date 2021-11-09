Лукашенко и Путин обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Телефонный разговор Президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся сегодня днем. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко и Владимир Путин сверили часы по двусторонней повестке дня в целом – самые актуальные интеграционные вопросы на контроле у глав государств.
Однако особое место в разговоре заняло обсуждение ситуации на белорусско-польской границе, а также жестких действий польской стороны по отношению к мирным людям. При этом, как было подчеркнуто, особую озабоченность вызывают факты стягивания на границу регулярных войск Польши. Главы государств в деталях обсудили происходящие на белорусско-польских рубежах тревожные факты и тенденции.
Фото из архива БЕЛТА