Лукашенко и Путин обсудили программу мероприятий на время визита в Санкт-Петербург

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время предстоящего визита белорусского лидера в Санкт-Петербург. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы белорусского государства.





"Еще один телефонный разговор - с Президентом России - провел сегодня глава белорусского государства. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили программу мероприятий во время визита Президента Беларуси в Санкт-Петербург", - проинформировали в пресс-службе.

В разговоре были затронуты актуальные темы сотрудничества Беларуси и России, в том числе в оборонной сфере, иные вопросы.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко 28-29 декабря совершит рабочий визит в Российскую Федерацию.



В Санкт-Петербурге 28 декабря Президент Беларуси примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Лидеры стран подведут итоги председательства Беларуси в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих актуальных проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ. Предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ.



На 29 декабря запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

