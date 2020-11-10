Президенту Беларуси Александру Лукашенко сегодня позвонил Премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Александр Лукашенко и Михаил Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики.
Еще одной темой разговора стала коронавирусная инфекция: ситуация в целом и меры противодействия распространению COVID-19.
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Лукашенко и Мишустин обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений в сфере экономики
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Фото: Виталий ГИЛЬ