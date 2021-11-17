Лукашенко и Меркель вновь провели телефонный разговор

Касался разговор, как известно, ситуации на границе Беларуси со странами Европейского союза. Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов.Договорились Президент Беларуси и канцлер Германии о том, что проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию.Также в ходе разговора канцлером Германии до Президента Беларуси была доведена просьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов, которые уже активно сотрудничают с белорусской стороной.Договорились Александр Лукашенко и Ангела Меркель и о контактах впредь.