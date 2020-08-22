Лукашенко – гродненцам: спасибо вам за то, что эти годы вы меня поддерживали

- Много лет тому назад (старшие это хорошо помнят), еще совсем юным человеком свою предвыборную, первую, неосознанную кампанию я начинал с этого прекрасного региона, с этого прекрасного города, - отметил Президент. - Почему я тогда приехал в Гродно прежде всего? Потому что самыми главными, основными моими соперниками были, простите уж, поляки и католики – Зенон Станиславович, Станислав Станиславович и Вячеслав Францевич. И я решил, поеду к ним, полякам. Я помню, вы передо мной тогда поставили пять вопросов. Вы не верили, что я их могу решить, но я их решил в течение года. В благодарность за то, что вы тогда первыми проголосовали за меня. Спасибо вам за то, что эти годы вы меня поддерживали.Глава государства подчеркнул, что многие ему говорили о том, что в Гродно нынче «не та ситуация»:- Я говорю, неправда. Не может быть, чтобы там так «перевернулись» люди. Увидев эту огромную многотысячную массу людей, я понял, что гродненская земля – это наша земля.