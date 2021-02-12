Об этом заявил сегодня Президент, выступая с заключительным словом на VI Всебелорусском народном собрании:
– Говоря о возможных преобразованиях, мы должны, безусловно, исходить из собственных национальных интересов. Конечно, видя, что творится вокруг. Мы же не можем, исходя из собственных национальных интересов, войти в конфликт с Россией, Украиной, Польшей, Литвой – с нашими соседями. Они от Бога, от них никуда не денешься… И какие бы они ни были, если мы хотим, чтобы наша страна мирно развивалась, мы должны, мы обязаны, вынуждены с ними выстраивать отношения, насколько это возможно при соблюдении своих национальных интересов. Помнить, что единственной ценностью, которая у нас есть, непререкаемой ценностью, является суверенитет и независимость нашей страны, которые нам достались без крови, без боя. И дай Бог, чтобы суверенитет и независимость сохранить без боев и крови.
Президент назвал себя абсолютно мирным человеком:
– Я не хочу никакого боя, никаких столкновений. Я никогда этого не сделаю. Но наступают такие моменты, когда надо и зубы показывать.
В этой связи Президент поблагодарил всех своих сторонников, кто в этот сложный период проявил активную гражданскую позицию, патриотизм и решимость отстаивать свою точку зрения.
Что касается перемен, Глава государства заметил, что они должны быть и будут. Но при этом подчеркнул:
– Наши перемены – это не то что не мятеж. Это даже не революция. Мы должны двигаться эволюционным путем. И мы это будем делать. И нам предстоит проработать, принять необходимые новации в законодательстве и принять новую Конституцию. В течение этого года мы Конституцию подготовим.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: говоря о возможных преобразованиях, мы должны исходить из собственных национальных интересов
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