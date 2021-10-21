Лукашенко: говорить, что под Президента делают Конституцию, – полная глупость

Александр Лукашенко заявил об этом на встрече с рабочей группой по доработке Конституции. Глава государства обратил внимание на то, что беглая оппозиция пытается убедить всех, будто новая Конституция Беларуси разрабатывается под действующего Президента. Но белорусский лидер развенчал этот миф: по его словам, как раз таки действующей Конституцией закрепляется сильная президентская власть.
– Если уж откровенно говорить, то нынешняя Конституция – это точно под Президента. Лучшей Конституции, как они это мыслят, по их критериям, никакому Президенту не надо, – отметил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что ныне действующий Основной Закон устанавливает твердую систему управления во главе с Президентом:
– Эта Конституция действительно очень жесткая, многие специалисты говорят, авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции. Действительно, это так. И мы говорим, почему мы делали эту Конституцию таким образом и под Президента. Поэтому любая другая Конституция будет слабее, читай, как они говорят, демократичнее нынешней. Поэтому упрекать меня в том, что под Президента делают Конституцию, – это полная глупость. Мы говорим о том, что пришло время Конституцию сделать таким образом, чтобы, если уж касаться раздела функционирования органов власти и управления, чтобы полномочия были в какой-то степени рассредоточены, но страна осталась президентской республикой.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что, по данным социологических исследований, более 90 процентов наших граждан считают, что Беларусь должна быть президентской республикой. При этом Президент убежден, что и это число неокончательное:
– Мы еще поработаем накануне референдума, так я вам скажу, только 2–3 процента останется тех, которые будут кричать о том, что нам нужна какая-то другая республика – непрезидентская, парламентская или президентско-парламентская и так далее. Я абсолютно убежден, что Беларусь должна быть президентской республикой, если мы хотим сохранить страну.
Глава государства поделился также некоторыми мыслями о том, для чего планируется укрепить институт Всебелорусского народного собрания:
– Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий Президент прямо рвется на эту должность (председателя ВНС. – Прим. ред.). А для того, чтобы обеспечить, как юристы говорят, сдержки и противовесы. Все вы говорите, это постулат для юристов, я, еще будучи депутатом, это первый раз услышал, что это одна из фундаментальных вещей: сдержки и противовесы. На этом строятся все законы, законодательные акты и прежде всего Основной Закон.
В дальнейшей же работе Президент настоятельно рекомендует поменьше обращать внимание на действия и высказывания беглых:
– Давайте это все отбросим. Чтобы мы тут ни делали, для них – чем хуже, тем лучше. И нам надо меньше (на них. – Прим. ред.) смотреть. Мы будем эти голоса слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, – тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе. И ни ковид, и ни санкции, ни одного вопроса мы не решим.
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