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  2. Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной

Лукашенко готов вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной

Об этом Глава государства заявил во время общения с коллективом Минской областной клинической больницы.

Фото: БЕЛТА

Президент отметил:

– Нам абсолютно из практики понятно, что привитые люди меньше болеют, а если болеют, то катастрофы такой нет. Это факт, подтвержденный клинически.

При этом Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Президент России Владимир Путин вакцинировался препаратом "Спутник V", Джо Байден – вакциной Pfizer:

– А мне чем? Мы договорились с Дмитрием Леонидовичем Пиневичем (министр здравоохранения. – Прим. ред.): как только белорусская вакцина на столе, мы сразу с ним и влево, и вправо, и в ногу – куда угодно уколемся. Так что давайте вакцину – я готов, но нашу, свою, белорусскую вакцину. Это искренне.
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