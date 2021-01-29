Об этом Президент заявил на встрече со студенческой молодежью в БГУ.
– Государство обязано быть готово, и оно готово, я вам это гарантирую, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если вы готовы, я буду только приветствовать.
Глава государства обратил внимание, что на фоне недавних внутриполитических событий в стране появилось немало новых лиц:
– И это наша недоработка отчасти, что мы не заметили таких ребят обычным образом в спокойной жизни, и нужен был этот всплеск, чтобы мы поняли, кто есть кто, и на этой волне увидели много прекрасных людей.
Президент отметил, что для активных, талантливых людей в стране созданы все условия для самореализации:
– Кто-то не очень виден, но он талантище. Может, для этого понадобится чуть больше времени. Для этого есть ректор, преподаватели, они должны подсказывать. То есть этот (социальный. – Прим. ред.) лифт должен вас выносить, и мы должны видеть.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: государство готово содействовать участию молодежи в общественных и государственных процессах
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