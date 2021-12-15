Лукашенко: госслужащие должны встрепенуться

Об этом Президент заявил сегодня на встрече с активом Витебской области. Глава государства отметил, что на Западе в открытую говорят о том, что Беларусь должна стать такой же «демократической» страной, как Украина. По словам Президента, это означает, что мы должны стать врагами России, разорвать с ней экономические связи, что натовские войска будут продвинуты к Смоленску.
– Я не скажу, что ситуация критическая, – отметил Александр Лукашенко. – Это не ситуация прошлого года. Но нам ни в коем случае нельзя расслабляться. И не только правоохранительным органам, они задействованы на всю катушку. Мы не дотягиваем в госструктурах. Госслужащие должны встрепенуться. Мы должны работать с населением.
В этой связи Президент рассказал, как у себя на малой родине на улице столкнулся с двумя женщинами из-под Орши, приехавшими в Александрию в надежде на встречу с Главой государства, чтобы решить свои проблемы.
– Они мне ворох бумаг, а вопрос и выеденного яйца не стоит: туалет кто-то построил, забор не перенес, 70 сантиметров ни туда ни сюда. Идет какой-то спор в БТИ, районе – ужас! Вторая купила дом – что-то не так, что-то не эдак, – отметил Президент. – Обе ночь из Орши шли пешком (не на чем было приехать), зная, что я нахожусь в этой деревне. Обычные, простые женщины. И знаете, мне как-то не по себе стало.
Глава государства обратил внимание на то, что ему приходится часто сталкиваться с подобными вопросами. Александр Лукашенко возмутился, почему местные органы власти не могут разобраться с такими проблемами:
– Уже пенсионерки, а мы заставляем их ходить по стране. Это недопустимо. Я помню, откуда я сам. Не думаю, что в этом зале сидят все дети министров и секретарей ЦК. Не забывайте, откуда вы и куда мы вернемся.
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