Лукашенко: главный замысел противников нашей страны – замкнуть Балто-Черноморский пояс

Принимая сегодня кадровые решения, Президент напомнил, что перед управленцами будет стоять немало важных задач:



– Но главная задача, что вы придете в конкретную низовую ячейку нашего общества – район. Там все происходит, там люди, на которых опирается государство и Президент в том числе. Там наше все. Я вам желаю не наломать дров.



Александр Лукашенко рассказал, что всегда исходил из того, что человеку, какой бы он ни был, нужно дать шанс:



– Спустя определенное время, которое установится – 3 месяца, год, – человек должен показать, что воспользовался шансом, который вы ему дали. Нет – до свидания. Еще раз говорю: никакой размазни не должно быть в органах власти.



Глава государства напомнил, что время очень сложное. По его словам, дело не только в санкциях, в давлении, гибридной войне, которая развязана против Беларуси:



– Суть этой войны заключается в том, что против нас воюют в СМИ, политике, дипломатии, в экономике. Вот нет только горячей войны. Может, они еще что-то придумают, воспользовавшись, как сейчас беженцами, самолетами. Повод можно найти.



Президент напомнил, что для расследования инцидента с самолетом в Беларусь прибыла комиссия, изучила все документы:



– Уже год прошел, но пока ничего не готовы заявить. Ждут толчков и моментов. Они найдут за что зацепиться.



Александр Лукашенко рассказал, что главный давний замысел противников и врагов нашей страны – это цепь от Балтийского моря до Черного:



– И они подобрали этот момент. Они подсчитали, что сейчас можно замкнуть этот Балто-Черноморский пояс. Как его раньше называли – санитарным кордоном. Но в прошлом году он уже не был как санитарный кордон, не в нем дело. Им надо было под Смоленск зайти и создать уже блок. Нужен огромный плацдарм для того, чтобы припереть Россию к Уральскому хребту и начать свое давление и наступление на нее. Так получилось, что, как я уже говорил, мы оказались выступом, балконом, в этом замысле. В прошлом году его пытались срезать силой – не получилось. Сейчас планомерно, целенаправленно наращивают усилия. Столкнулись еще раз в конце этого года. В течение года пандемии и прочее этому способствовали. Тоже не получилось.