Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Лукашенко: главной опорой государства был и всегда будет человек труда

Лукашенко: главной опорой государства был и всегда будет человек труда

Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня на церемонии вручения государственных наград. Президент отметил символичность нынешнего торжества, которое состоялось накануне самого святого для белорусов праздника – Дня Победы:


– В эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда нашего народа в тылу, особенно после войны. Об этом мы всегда должны помнить и говорить новым поколениям, которые идут за нами. Кто были эти люди, которых мы сегодня называем тружениками тыла? В основном женщины, старики и подростки. На их плечи легла вся тяжесть работы на полях и заводах.
 
Глава государства констатировал, что люди военного поколения совершили невозможное: смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов на восток и наладить производство снарядов, танков, самолетов, боеприпасов. Они буквально жили в цехах, работали на износ, отрывая от себя последнее, чтобы солдат нашей армии был вооружен, сыт, одет и обут.

Президент напомнил: после войны западная пресса предрекала стране не менее четверти века на полное восстановление. Но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели в том числе фабрики и заводы, трудовые коллективы которых представляют сегодняшние награжденные и которыми гордится Беларусь, – БЕЛА3, МТЗ, Минский моторный завод, восстановили «Гомсельмаш»:

– Да, это уже мы с вами их модернизировали, обновили оборудование и внедрили новые технологии, но основы и традиции заложили наши отцы и деды. Создали целые школы, которые сегодня не могут повторить другие страны. Накануне Дня Победы еще раз скажу: честь и хвала всем ветеранам войны и труда! И низкий поклон за фронтовой и трудовой подвиги. Конечно, нельзя сравнивать масштабы событий военной поры с теми вызовами, перед которыми мы стоим. Однако некоторые аналогии напрашиваются. Старшее поколение меня поймет, которое хоть и не прошло войну, но хорошо это понимает. Тогда было проще: фронт один, против них – фронт другой. Всякого рода мерзавцы и сволочье были друг перед другом. Сегодня это бойцы невидимого фронта, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем. И нам приходится отстраиваться на марше.


Президент отметил, что на фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус – вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимают, наследниками какого героического поколения мы являемся. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет.

Александр Лукашенко поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть нас хотели столкнуть:

– Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда: рабочий, аграрий, инженер, конструктор, управленец. Каждый, кто занят в реальном секторе экономики. Поэтому я много раз говорил и повторю опять: основа нашей государственности, успешного развития нашей страны и процветания народа  – неустанный созидательный труд на благо общества. Только труд может нам обеспечить и независимость, и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены всего этого. Только труд! В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. И это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех. Так, как это знаете и понимаете вы, люди, для которых созидание стало смыслом и делом всей вашей жизни.
Лукашенко: когда нас решили попробовать на зуб, впереди пошли люди в погонах

Лукашенко – о возбуждении дела против него в Германии: мягко говоря, неумные люди

Президент анонсировал обнародование новых подробностей заговора против государства

Лукашенко просит белорусов пожилого возраста сделать прививку от коронавируса

Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы

Лукашенко – о беглых белорусах: европейцы ужаснулись от того, что эти «лахушки» от них требуют

Лукашенко: ветераны не взяли бы кровавые деньги у предателей

Лукашенко – о заговорщиках и противниках власти: ничего у них не получится!

Геннадий Кучко: мы работаем, чтобы в нашей республике продовольствия всегда было в достатке
Фото: БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: БелТА , Александр КУШНЕР
Версия для печати
Новости и статьи
В Минске дали старт проекту «Их именами названы студенческие отряды»
Лукашенко – о заговорщиках и противниках власти: ничего у них не получится!
Соловей: «За свой подвиг ветераны достойны особого уважения и внимания»
Что нужно знать о целиакии
Вячеслав Скудный готовится стартовать в финале Всебелорусского кросса на призы нашей газеты, но мечтает об Олимпиаде
Белорусский Красный Крест поделился результатами работы за прошлый год
В Гродно чествовали почетного пограничника Беларуси Григория Обелевского
Пробуждение винограда: почему лоза плачет и чем ее утешить
Сенаторы приняли к сведению Декрет Президента, касающийся вопросов оборота токенов
Посол Беларуси встретился с мэром венгерского города Секешфехервар: в ближайшие месяцы пройдет региональный бизнес-форум
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ради красного словца…
Заяц поздравил с Днем Победы коллектив и пациентов областного госпиталя инвалидов Отечественной войны
Лукашенко: ветераны не взяли бы кровавые деньги у предателей
День Белых журавлей: в Витебске прошла необычная акция
В Вендорожкой школе Могилевского района открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова
Председатель ГКНТ Александр Шумилин возложил цветы к памятнику погибшим в годы ВОВ сотрудникам и преподавателям БГУФК
На торгах 7 мая доллар и евро подешевели, российский рубль подорожал
Лукашенко – о беглых белорусах: европейцы ужаснулись тому, что эти «лахушки» от них требуют
Лукашенко рассказал, на каких условиях готов провести в Беларуси досрочные выборы
Могилевские спасатели душевно поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и пожарной службы Андрея Семеновича Моисеева
Лукашенко просит белорусов пожилого возраста сделать прививку от коронавируса
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Память о Великой Победе мы должны, обязаны сберечь
Ольга Немогай и Вячеслав Скудный стали победителями Всебелорусского легкоатлетического кросса на призы газеты «СБ. Беларусь сегодня» на дистанции пять километров
Президент анонсировал обнародование новых подробностей заговора против государства
Пятая сессия Совета Республики начала работу
Матчами в Сморгони и Гомеле стартует восьмой тур ЧБ по футболу
Палата представителей в первом чтении приняла законопроект о возмещении банковских вкладов
Лукашенко – о возбуждении дела против него в Германии: мягко говоря, неумные люди
В Парламенте пройдут слушания о совершенствовании системы образования
Министр здравоохранения возложил цветы к мемориальной доске военному врачу, Герою СССР Евгению Клумову
Ключевой свидетель – о «благодарностях» топ-менеджерам Белгазпромбанка
Председатель Госкомвоенпрома почтил память погибших в годы войны и возложил венок к братской могиле на бульваре Толбухина
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Два мира – две судьбы
Мы празднуем не только освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, но и победу над вызовами 2020 года – Казаков
Коваленя: каждая пядь нашей земли полита кровью советских людей
Погода 8 мая: кратковременные дожди и до 12 градусов тепла
Казаков: телевидение не должно погибнуть из-за YouTube – это парадоксальная история
Делегация Таможенного комитета возложила цветы и венки в мемориальном комплексе «Тростенец»
Казаков: профессия журналиста дает возможность чувствовать жизнь
Владимир Гусаков: произошедшее в годы войны – огромная трагедия для нашей страны
На "Гродно Азоте" будут временно остановлены на ремонт два цеха
«Нью-Джерси» Шаранговича добился второй победы подряд
В Пинском районе открыли новую молочно-товарную ферму
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Каким будет сезон?
Благотворительный концерт «Голоса Победы» в Белорусском государственном академическом музыкальном театре подарил ветеранам положительные эмоции
Лукашенко: когда нас решили попробовать на зуб, впереди пошли люди в погонах
Геннадий Кучко: мы работаем, чтобы в нашей республике продовольствия всегда было в достатке
Авторы
СКАНИРУЙТЕ