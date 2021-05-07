Лукашенко: главной опорой государства был и всегда будет человек труда

– В эти дни церемония чествования лучших тружеников страны наполняется особым смыслом, потому что фронтовой подвиг советских солдат был бы невозможен без титанического труда нашего народа в тылу, особенно после войны. Об этом мы всегда должны помнить и говорить новым поколениям, которые идут за нами. Кто были эти люди, которых мы сегодня называем тружениками тыла? В основном женщины, старики и подростки. На их плечи легла вся тяжесть работы на полях и заводах.
Глава государства констатировал, что люди военного поколения совершили невозможное: смогли в сжатые сроки эвакуировать тысячи заводов на восток и наладить производство снарядов, танков, самолетов, боеприпасов. Они буквально жили в цехах, работали на износ, отрывая от себя последнее, чтобы солдат нашей армии был вооружен, сыт, одет и обут.
Президент напомнил: после войны западная пресса предрекала стране не менее четверти века на полное восстановление. Но наше старшее поколение отстроило города и села краше прежнего буквально за две пятилетки. Возвели в том числе фабрики и заводы, трудовые коллективы которых представляют сегодняшние награжденные и которыми гордится Беларусь, – БЕЛА3, МТЗ, Минский моторный завод, восстановили «Гомсельмаш»:
– Да, это уже мы с вами их модернизировали, обновили оборудование и внедрили новые технологии, но основы и традиции заложили наши отцы и деды. Создали целые школы, которые сегодня не могут повторить другие страны. Накануне Дня Победы еще раз скажу: честь и хвала всем ветеранам войны и труда! И низкий поклон за фронтовой и трудовой подвиги. Конечно, нельзя сравнивать масштабы событий военной поры с теми вызовами, перед которыми мы стоим. Однако некоторые аналогии напрашиваются. Старшее поколение меня поймет, которое хоть и не прошло войну, но хорошо это понимает. Тогда было проще: фронт один, против них – фронт другой. Всякого рода мерзавцы и сволочье были друг перед другом. Сегодня это бойцы невидимого фронта, они глубоко спрятаны и действуют иезуитскими методами, которых мы порой не знаем. И нам приходится отстраиваться на марше.
Президент отметил, что на фоне мировой ковидной пандемии в наше общество пытались внедрить еще один вирус – вирус саморазрушения. Но подавляющее большинство белорусов понимают, наследниками какого героического поколения мы являемся. И забрать у нас право свободно жить и работать в родной стране никто и никогда не сможет.
Александр Лукашенко поблагодарил руководителей трудовых коллективов за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть нас хотели столкнуть:
– Выводы мы сделали. Главной опорой государства был и всегда будет человек труда: рабочий, аграрий, инженер, конструктор, управленец. Каждый, кто занят в реальном секторе экономики. Поэтому я много раз говорил и повторю опять: основа нашей государственности, успешного развития нашей страны и процветания народа – неустанный созидательный труд на благо общества. Только труд может нам обеспечить и независимость, и суверенитет, о которых мы говорим иногда всуе, не понимая сути и цены всего этого. Только труд! В интернете можно заработать только тогда, когда вырастешь на земле, на фабрике, на заводе. И это аксиома, которую должен с детства знать любой белорус, нацеленный на профессиональный успех. Так, как это знаете и понимаете вы, люди, для которых созидание стало смыслом и делом всей вашей жизни.
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