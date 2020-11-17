Об этом Александр Лукашенко заявил в ходе совещания об актуальных вопросах внешней политики Республики Беларусь. В частности, он заявил, что «у нас нет «белорубашечников» и «беломанжетников» среди дипломатов и сотрудников МИД. И Премьер-министр Роман Головченко, как бывший дипломат, это хорошо знает, добавил Президент:
– Главное для дипломата, я имею в виду за пределами нашей страны, – посла и посольства – заключается в том, чтобы продвигать наши товары на всех рынках. Экспорт – главное для работы дипломатического корпуса. Поэтому чисто традиционное Министерство иностранных дел мы расширили и передали ему функции внешнеэкономической деятельности.
Глава государства добавил, что внешнеэкономические связи на практике плюс другие дипломатические процедуры – суть деятельности МИД:
– Поэтому, Роман Александрович, вам и карты в руки: спрашивайте с министерства, прежде всего за экономическую составляющую их деятельности.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: главное для работы дипломатического корпуса – экспорт
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