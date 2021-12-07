Лукашенко – главе Башкортостана: ориентир – восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов

На встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым Александр Лукашенко предложил обсудить резервы для активизации взаимодействия в торговле, а кроме того, наметить приоритетные направления на ближайшую перспективу.
– Я не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику, она у нас едина, – при этом отметил Президент Беларуси. – Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения. Но, Радий Фаридович, ваш лозунг «Мы можем лучше!» можно уверенно дополнить словами «Вместе мы можем лучше и больше!»… Ориентир вполне очевиден. Нам надо восстановить товарооборот в 700 миллионов долларов. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. И я уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы.
Президент Беларуси высказал предположение, что, с учетом богатейшей ресурсной базы Республики Башкортостан и промышленного потенциала Беларуси, особое внимание в торговле следовало бы уделить увеличению поставок продукции машиностроения:
– Мы готовы предложить самую современную автомобильную, сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику ведущих белорусских предприятий – нашего МАЗа, МТЗ, «Гомсельмаша», «Амкодора», БЕЛАЗа, а также лифтовое оборудование «Могилевлифтмаша». Очень большим спросом оно сейчас пользуется, потому что устаревает то, что было в советские времена установлено.
Александр Лукашенко также акцентировал внимание Радия Хабирова, что наша страна всегда готова поделиться накопленным опытом и технологиями во всех отраслях:
– Если нужно – в сельском хозяйстве (у вас республика такая, что есть где развернуться аграрному комплексу, поэтому мы готовы здесь подставить свое плечо), в производстве ветеринарных препаратов, строительстве. Наши наработки давно доказали эффективность и являются основой роста аграрного сектора Беларуси. Продукты из Беларуси знают в республике.
Темы строительства коснулись отдельно.
– Белорусские специалисты готовы участвовать в проектировании и возведении у вас школ, детских садов, многопрофильных культурно-спортивных сооружений. Вообще заниматься строительством в любой отрасли, если это вам нужно, – отметил белорусский лидер. – Особый интерес у нас вызывает возведение социальных объектов, мы это умеем делать. Постоянно в Беларуси этим занимаемся.
Беларусь, добавил Александр Лукашенко, также готова предложить современные технологии и оборудование для водоочистки, водоподготовки, водоотведения, оборудование и технологии полного цикла по сортировке и переработке твердых коммунальных отходов.
– Знаю, и у вас это по России в целом проблема большая. В этой сфере мы успешно работаем с другими российскими регионами. Почему бы не работать и с вашей республикой? – заключил Президент Беларуси. – Конечно, за экономикой нельзя забывать гуманитарную, информационную сферы, взаимодействие в области образования, науки, культуры. Я уверен, что наши отношения не исчерпываются теми направлениями, которые я назвал. Готов обсуждать любые вопросы, удовлетворить любые интересы Башкортостана, насколько это возможно.
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