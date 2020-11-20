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Лукашенко: фашизм ко мне никак не приклеишь, я интернациональный человек

На встрече с трудовым коллективом ОАО «Гомсельмаш» Президент высказался о попытках разжигания межнациональной розни в Беларуси и своем отношении к символам и лозунгам, под которыми проходят протесты.


Эту тему Глава государства затронул, отвечая на вопрос о радикализации протестов и необходимости активизировать разъяснительную работу:

– Что касается фашизма, ко мне этого никак не приклеишь, потому что я - интернациональный человек. Для меня что украинец, что русский, что поляк, что белорус, литовец, немец - для меня все равно. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драк и противоречий между разными национальностями. Я - не националист… А фашизм - это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист - это не ко мне.

Будет дополнено

Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: фашизм ко мне никак не приклеишь, я интернациональный человек
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