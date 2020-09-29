Лукашенко: фальсификация истории – реальная угроза стабильности общества

, – подчеркнул белорусский лидер.Он поблагодарил российских коллег за проявленную на площадке Межпарламентского союза инициативу признать победу во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества., – сказал Александр Лукашенко.Он считает необходимым вместе активизировать работу по подготовке проекта новой резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, – обратил внимание Александр Лукашенко.Президент с удовлетворением отметил, что эта работа находится под самым пристальным вниманием союзных парламентариев: созданная при Парламентском собрании Союза Беларуси и России Молодежная палата активно вовлекает молодых людей в орбиту двустороннего сотрудничества., – считает белорусский лидер.Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!ТЕГИБеларусь история Лукашенко Россия