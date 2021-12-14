Лукашенко: если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить

Если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, пишет БЕЛТА.
– Меня настораживает ваша демографическая ситуация, – обратил внимание Александр Лукашенко.
По его данным, за последние 10 лет население в регионе сократилось на 70 тыс. человек. По сути, потерян крупный город.
– Но главное – это перспективы. Если люди будут видеть здесь перспективу, то они будут тут жить, – заявил Президент.