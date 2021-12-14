SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Лукашенко: если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить

Лукашенко: если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить

Если люди будут видеть перспективы жизни в регионах, то будут здесь жить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время представления нового председателя Могилевского облисполкома, пишет БЕЛТА.

– Меня настораживает ваша демографическая ситуация, – обратил внимание Александр Лукашенко.

По его данным, за последние 10 лет население в регионе сократилось на 70 тыс. человек. По сути, потерян крупный город.

– Но главное – это перспективы. Если люди будут видеть здесь перспективу, то они будут тут жить, – заявил Президент.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы