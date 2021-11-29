Лукашенко: если кто к нам с мечом придет – у нас есть чем ответить

Об этом Президент заявил сегодня на совещании по вопросам военной безопасности в центре стратегического управления Министерства обороны. Глава государства отметил, что помимо ситуации на западной границе нужно учитывать и проводимые в Украине учения под кодовым названием «Полесье»:
– Еще раз хочу подчеркнуть: мы не бряцаем оружием. Мы понимаем, что такое война. Мы многие пережили невзгоды послевоенных лет, когда голые, раздетые, из землянок не могли вылезти. Мы не хотим никаких войн. Мы небогатая страна, никогда не были богатыми, поэтому нам чужие богатства и чужие территории не нужны. Дай бог освоить как надо эту землю. Поэтому если кто-то хочет с нами разговаривать как с мирными людьми – пожалуйста! С сегодняшнего дня мы готовы разговаривать. Но, если кто-то к нам с мечом или с ружьем придет, у нас есть чем ответить.
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