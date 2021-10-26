Лукашенко: если бы мы развалили советскую медицину, мы сегодня имели бы то, что сейчас происходит на Западе

Об этом Президент заявил сегодня, общаясь с трудовым коллективом Лидской центральной районной больницы. Говоря о причинах своего приезда, Глава государства пояснил:
– Чтобы увидеть вас, ваше настроение. От вашего настроения зависит, преодолеем мы эту хворь или нет. Настроение хорошее. Значит, будем жить. Я уверен, что мы уйдем от этой болезни. А если Господь будет нас так любить, как до сегодняшнего дня, то к Новому году мы успокоимся.
Белорусский лидер высказал искренние слова благодарности в адрес врачей, всего медицинского персонала за их нелегкий труд.
– Спасибо вам за это огромное!
И добавил:
– Если бы мы развалили советскую медицину, не занимались здравоохранением, мы бы сегодня имели то, что имеют некоторые наши соседи, и то, что происходит на Западе.
Фото: БЕЛТА