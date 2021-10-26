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  2. Лукашенко: если бы мы развалили советскую медицину, мы сегодня имели бы то, что сейчас происходит на Западе

Лукашенко: если бы мы развалили советскую медицину, мы сегодня имели бы то, что сейчас происходит на Западе

Об этом Президент заявил сегодня, общаясь с трудовым коллективом Лидской центральной районной больницы. Говоря о причинах своего приезда, Глава государства пояснил:


– Чтобы увидеть вас, ваше настроение. От вашего настроения зависит, преодолеем мы эту хворь или нет. Настроение хорошее. Значит, будем жить. Я уверен, что мы уйдем от этой болезни. А если Господь будет нас так любить, как до сегодняшнего дня, то к Новому году мы успокоимся.

Белорусский лидер высказал искренние слова благодарности в адрес врачей, всего медицинского персонала за их нелегкий труд.

– Спасибо вам за это огромное!

И добавил:

– Если бы мы развалили советскую медицину, не занимались здравоохранением, мы бы сегодня имели то, что имеют некоторые наши соседи, и то, что происходит на Западе.

Фото: БЕЛТА
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