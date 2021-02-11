Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании еще раз поднял тему посредничества во многих отраслях. По его словам, многие недобросовестные частники этим злоупотребляют. Он обратился к Премьер-министру Роману Головченко:
– Правительству и министрам надо понимать, что нам, образно говоря, дожать нужно эту ситуацию и поставить на место всех этих посредников и торгашей. Они не должны наживаться на труде крестьян. Да и для промышленности очень важно убрать посредничество, напрочь искоренить, в том числе и торгашей там, где они не нужны. В производстве их быть не должно! Я не говорю "резать" всех подряд, но у нас много отраслей, где их быть не должно.
Впоследствии, по словам Президента, именно такие недобросовестные бизнесмены, их дети на дорогих машинах подсовывают нашей молодежи идеи о том, что нужно свергнуть власть, и у всех появятся дорогие машины.
– Мы должны их поставить на место! Тех, кто сегодня жирует на крестьянах и людях, которые занимаются производством. Это очень важно, – подчеркнул Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко еще раз призвал к искоренению посредничества в производстве и сельском хозяйстве
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