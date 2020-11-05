Лукашенко: эпидемическая ситуация в мире развивается по одному из самых негативных сценариев

– Мы собрались для того, чтобы в очередной раз обсудить вопросы, которые касаются здоровья и жизни наших людей.
По словам Президента, эпидемическая ситуация в мире сегодня развивается по одному из самых негативных сценариев. Александр Лукашенко уточнил:
– Я имею в виду не рекордные цифры заболеваемости в большинстве европейских государств. И даже не полный локдаун в некоторых странах. Очевидно, что ущерб экономикам будет нанесен непоправимый и, возможно, невосполнимый. Но сейчас думать следует не о нем. Еще не успели появиться эффективные и надежные лекарства от коронавируса, как вирус мутировал и стал приспосабливаться к применяемым методам борьбы с ним. Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Тем более что пик у нас не преодолен. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер – это временное решение.
Президент обратил внимание на то, что в весенне-летний период на государственном уровне были своевременно приняты меры, которые наряду с активными действиями системы здравоохранения дали ожидаемый положительный результат. Однако сезонный период роста острых респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции в этом году прогнозируется более длительным. Глава государства особо отметил:
– Нельзя игнорировать и дополнительное негативное влияние массовых мероприятий, из-за которых кривая заболеваемости ползет вверх.
Президент однозначно подчеркивает, что наша система здравоохранения имеет все необходимые ресурсы:
– Это касается больниц, медицинского персонала, лекарств, оборудования, средств индивидуальной защиты… Хочу заверить всех вас и белорусский народ, что здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Финансирование отрасли, как это было всегда, должно быть устойчивым, но продуманным и ориентированным на результат.
Глава государства требует максимально использовать цифровые информационные платформы для связи с медицинскими работниками в регионах:
– Чтобы получать всю информацию о проблемах, оперативно принимать меры, обмениваться опытом и наиболее эффективными практиками.
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что сегодня предлагаются также дополнительные меры для сдерживания эпидемии, в том числе ограничительные:
– Мы заслушаем аргументы. Если настало время где-то вводить какие-то ограничения, пойдем и на это.
Президент напомнил, что в период весенней волны коронавируса была сделана ставка на местные власти как на опорные центры принятия оперативных решений. И эта практика доказала свою эффективность и будет продолжена:
– Сегодня складывается схожая ситуация. Поэтому нам следует в течение одного-двух дней организовать региональные штабы. Считаю, что персональную ответственность за их работу и результаты должны нести губернаторы и мои помощники – инспекторы в областях. Помогать им будут лучшие врачи-инфекционисты, представители медицинской науки, другие специалисты.
Александр Лукашенко персонально довел задачи специалистам, которые будут отвечать за работу в конкретных регионах. При этом потребовал:
– Борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах – лечебном, организационном, экономическом и даже политическом… Я попрошу: не оставляйте людей один на один с потоком информационной неправды и заблуждений. Обеспечьте постоянную связь с населением через средства массовой информации по эпидемической ситуации в стране и принимаемым мерам. Отвечайте на вопросы, которые поднимают люди на местах, вплоть до прямых встреч с ними. Темы, которые мы сегодня обсуждаем, останутся в приоритете до тех пор, пока опасность не минует. Или по крайней мере не снизится до минимально приемлемого уровня.
Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19Фото: БЕЛТА