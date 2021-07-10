Лукашенко: единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо

Об этом Глава государства заявил на главном концерте ”Песнi маёй краiны“, который сегодня проходит в рамках республиканского праздника ”Купалье“ ("Александрия собирает друзей"):
- Мы знаем, что стремление белорусов к независимости объясняется непокорностью и свободолюбием наших предков, которые никогда не были рабами, как не были они и рабовладельцами. И никогда в истории они не были агрессорами, но всегда старались сохранить мир и согласие с ближайшими соседями. Поэтому единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо. Мы и сегодня стараемся следовать этим традициям. Отсюда наша вся политика: мы не претендуем на чужие земли, мы не хотим досаждать нашим соседям и дальним народам. Мы хотим жить в мире и согласии со всеми, что мы и делали. Помните, я говорил: мы никогда не были рабами и не были рабовладельцами? Вот мы поэтому и не можем сегодня позволить себе, чтобы о нас думали, что мы стали рабами. Тем более мы не можем себе позволить быть этими рабами. Мы – народ. Народ, который впервые за сотни лет построил свое независимое и суверенное государство, которое всегда отличается от других своим характером, своими нравами и традициями. Мы – белорусы, которым присущи все национальные черты как народа. Вот они оттуда, из глубины, это не я их выдумал.
Александр Лукашенко подчеркнул, что этот праздник называется "Александрия собирает друзей" неслучайно:
- Это тоже исконная традиция - делиться радостью с теми, кто приходит в наш дом. Миром делиться и добром. И мы, белорусы, всегда готовы принять в свою большую семью всех, кому близки наши ценности и жизненный уклад, наша историческая память.
На этой сцене, обозначил Глава государства, выступали гости из разных стран:
- Все эти годы они дарили нам частичку своей культуры. История купальской ночи в Александрии не прерывалась, невзирая на пандемию и внешние политические разногласия. Так будет всегда! Не стал исключением и нынешний год. Потому что хранители этой традиции — мы. Народ, который выбирает свою судьбу и жизненный путь своим сердцем.
Президент поблагодарил всех, кто создал этот праздник, а также артистов, музыкантов, которые украсили сегодняшний вечер своим талантом и творчеством.
- Я хотел бы поблагодарить золотых рук мастеров, которые, несмотря на эту африканскую жару, приехали сюда, чтобы подарить свое творчество, показать его нам. И пусть атмосфера любви, дружбы и согласия, царящая здесь, подарит всем нам, как магический цветок папоротника, веру в собственные силы, вдохновит на новые свершения во имя мирного и благополучного будущего родной Беларуси, - пожелал Глава государства.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: единство народа Беларуси в его этническом, культурном и конфессиональном разнообразии незыблемо
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