Об этом Александр Лукашенко заявил во время торжественной церемонии вступления в должность Президента.
– Создание нового возможно только на базе достигнутого. В целом мы не отступим от системного движения вперед. При этом не откажемся от ставки на новации и эффективную экономику. Мудрые инвесторы, мыслящие категориями трансграничной коммерции, оценят наши действия по созданию привлекательных условий для бизнеса, – убежден Александр Лукашенко.
По его словам, в основе государственной политики – человек.
– И наша готовность на новом качественном уровне ответить его ожиданиям. Также в числе приоритетов – новое общество. Оно настроено на более активное продвижение общественно-политических инициатив. Как я уже говорил, мы ведем работу над новой Конституцией. Надо создать условия для развития настоящей (подчеркиваю, настоящей) партийной системы, усовершенствовать избирательное законодательство, отработать вопросы реформирования местного самоуправления, что уже делается. При этом я абсолютно убежден, что единственной формулой выживания белорусов является сильная власть, верность курсу, поддержка людей. Основа нашего развития – воля народа, которая проявляется здесь. Здесь, в своей стране. И мы сами без всякого внешнего участия разберемся в наших проблемах, придем к согласию, обеспечим сотрудничество всех слоев общества при соблюдении законности и взаимного уважения, – заявил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: единственной формулой выживания белорусов является сильная власть, верность курсу, поддержка людей
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