Лукашенко доложили о планах "БелВитунифарма" по производству отечественной вакцины от COVID-19

Производство отечественной вакцины от COVID-19, ход вакцинации в целом и текущая эпидобстановка – эти вопросы находятся сегодня в центре внимания Главы государства, который посещает "БелВитунифарм".



Для производства вакцины предприятие собирается построить новый корпус, территория для этого уже подготовлена. Пока же заниматься разработкой препарата планируют на специально подготовленном для этого этаже в основном корпусе "БелВитунифарма". Александр Лукашенко поинтересовался, как будет организовано производство вакцины от коронавируса, какие предприятия будут задействованы в этой работе и на каких этапах:



– Нам же сегодня надо лечить ковид, а завтра – другую заразу. Чтобы мы могли, получив вакцину, здесь же ее и размножить, произвести в большем количестве.



Глава государства также подчеркнул, что белорусская вакцина должна иметь высокую эффективность.



На «БелВитунифарме» Александру Лукашенко доложили о деятельности предприятия, производстве ветеринарных препаратов. По словам специалистов, на регистрацию новых вакцин уходит два-три года, за это время на рынок успевает попасть иностранный препарат. Поэтому на предприятии предложили усовершенствовать порядок регистрации отечественных противовирусных препаратов для животных. Президент поручил:



– Подготовьте все решения в течение месяца, чтобы в сентябре приняли. До конца года закрываем эту тему. Контроль – у Косинца.



Обсуждались также планы по производству вакцины от COVID-19. Как было отмечено специалистами, вакцины для человека и животных по производственным вопросам на 90% совпадают и для производства разницы нет.



Речь также шла о переименовании предприятия. Среди предлагаемых названий – "Витунифарм" и "Белорусские вакцины".



– У вас очень мощное предприятие, – сказал Президент. И при этом он обратил внимание на «бардак на полях».



В связи с этим Глава государства поднял следующую тему. Александр Лукашенко считает, что ОАО "БелВитунифарм" могло бы взять "под свое крыло" 4–5 хозяйств. Тем самым увеличилось бы и количество земель, принадлежащих компании.



– Умные люди, много людей – они бы потянули. А мы бы могли помочь техникой, построили бы воловники. Надо рассмотреть этот вопрос, – предложил Президент. – Я не говорю о том, что надо взять и положить груз на плечи, чтобы он рухнул. Да он не рухнет. Я хочу ваши мозги, нагрузив их, использовать в смежных целей.



Директор "БелВитунифарма" Сергей Большаков рассказал, что ему уже передано форелевое хозяйство в Богушевске.



Президенту также продемонстрировали линейку производимых противовирусных вакцин для нужд ветеринарии.