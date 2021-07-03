Глава государства во время посещения Национального академического Большого театра оперы и балета, где сейчас проходит праздничный концерт мастеров искусств «Большой!», поинтересовался перспективами его развития.
- По свидетельствам тех людей, которые сюда приезжают, театр в Минске считается одним из лучших мировых театров. И по качеству сцены, и по качеству звука, и по качеству самой площадки, а интерьеры вообще выше всяких похвал. Те люди, которые сюда приходят, выходят под большим впечатлением, - высказал мнение генеральный директор театра Владимир Гарбузов.
Отдельно Александру Лукашенко рассказали о перспективах дальнейшей модернизации сцены. По словам Владимира Гарбузова, первый этап уже завершен. Немецкая сторона совершенствует программное обеспечение. Работы по замене основных блоков запланированы и на следующий год.
Александр Лукашенко также высказался по поводу финансирования Большого театра, предупредив, что схема выделения бюджетных средств в скором времени будет изменена по аналогии с тем, как это было сделано когда-то со спортивными федерациями и клубами: часть средств театр должен зарабатывать самостоятельно, государство будет выделять из бюджета столько же.
- Имейте в виду, в театре Янки Купалы я уже говорил, что мы финансирование изменим, - обратил внимание Президент. - Лишних людей держать не надо.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко доложили о перспективах развития Большого театра
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