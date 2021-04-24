Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну

Общаясь с журналистами в Полесском государственном радиационно-экологическом заповеднике Президент отметил, что карты организаторам государственного переворота в Минске спутал показ на телеканале ОНТ разоблачающего фильма «Манкурты». Стало ясно, что белорусские спецслужбы очень пристально и эффективно контролируют деятельность деструктивных сил, руководимых из-за рубежа.
Александр Лукашенко рассказал:
- Как только вышел фильм, они уши прижали, поняли: «нет, в Минск не поедем». Куда? В Москву. Прилетел в Варшаву ЦРУшник (Один из организаторов несостоявшегося мятежа, гражданин США Зенкевич – Прим. ред.), там получил инструкции, с Варшавы перелетел в Москву. Мы знали и каждый шаг их контролировали.
Глава государства обратил внимание на некоторые детали операции по задержанию заговорщиков:
- Вы видели, якобы генерал там наш был. Откровенно можно сказать: это наш был агент. Спасибо парню. Он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию.
Александр Лукашенко указал на изощренность замысла:
- Что очень опасно? «Поднимаем армию. Блокируем ОМОН, внутренние войска, МВД, КГБ». То есть армия должна была окружить Минск и блокировать эти подразделения. Вы же понимаете, что у нас МВД (внутренние войска, ОМОН) подготовлены для работы в городе. Ни одна армия им не противостоит. Но главное: и те, и те вооружены. Они хотели армию столкнуть с этими ребятами. Это была бы самая страшная гражданская война, которой не имела ни одна страна. Вот в чем опасность.
Глава государства особо отметил слаженность работы белорусских и российских спецслужб в предотвращении непоправимого:
- И Путину спасибо. Он на последних переговорах: «Ты заметил, что они хотели с энергетикой в Минске что-то сделать?». Ты же понимаешь, как он сказал, это рубильником не выключишь. Это кибератака. У них (россиян – Прим. ред.) опыт побольше, чем у нас. Он (Владимир Путин, - Прим. ред.) говорит: «Смею тебе заявить по дружбе: ни одну такую кибератаку на системы энергообеспечения два-три хакера не осуществляют. И «винни-пухи» тоже. Это операция иностранного государства».
Президент обобщил:
- Столкнуть внутренние войска с армией и осуществить эту кибератаку. Вот что эти мерзавцы хотели. То, что мы покажем и расскажем в ближайшее время – это еще не все. Далеко не все. Это еще цветочки… Я же вас всегда предупреждал: ребята, мы не знаем, что они нам подкинут.
Глава государства напомнил хронологию событий последнего времени. Сначала был предпринят блицкриг в день выборов и первые дни после голосования. Не получилось. Потом начались хождения по улицам, акции «девочек с цветочками и шариками». Такой ползучий переворот тоже не прошел. Инструменты иссякли и режиссеры нервно уцепились за крайности.
Президент сказал:
- Я всегда говорил: что они дальше предпримут? Методичка закончилась. Но я знал, чтобы взять Беларусь, надо разрушить стержень. Надо свалить главное: это мощная вертикаль власти с силовиками, гражданскими, но она отстроена. Да, авторитарная. Но никакой диктатуры у нас нет. Для того, чтобы выжить надо один за одного держаться. Поэтому я и склеивал эту власть в стране. Ее надо разрушить. А как? Всю же ее не вырежешь. Надо голову снести. Ясно, что надо убрать Президента. Я к этому был готов, что они к этому придут. А потом спецслужбы мне доложили (КГБ, МВД), что они в этом направлении работают.
Президент подчеркнул, что выявленные раньше террористические группы Автуховича, Олиневича – звенья одной цепи. Есть и еще группы, информация о которых не обнародована. Но они дают показания, как и «винни-пухи».
А тем, кто пытается «замылить» тему Александр Лукашенко настоятельно рекомендует:
- Они же пусть подумают, прежде, чем вякать, что мы покажем, что они говорят. Мы все это видели. Я же в СИЗО им сказал, когда был. Документ зачитал, когда этот мерзавец Тихановский – супруг новоявленного «президента» - рассказывает, как они младшего сына (Президента, - Прим. ред.) в тюрьму хотели посадить. Оттуда все и началось. Мы же это все покажем людям. Эту тему не замусолишь.
Особо Глава государства отметил то, что заговор угрожал не только лично ему и его семье:
- Ладно, мы сосредоточились на Президенте, его детях. Так там же в списке 32 человека должны быть немедленно изолированы. Шаг влево, шаг вправо – уничтожаем. Интернированы, а потом в расход, если не присягнут (мятежникам – Прим. ред.). Вот если министр МЧС, бывший сотрудник МВД, не станет на колени – в расход. Вот их политика. Это мерзавцы. Не дай бог пришли бы к власти. Их нельзя близко к власти подпускать… И, слава богу, плохо, что произошло в прошлом году, но без этого мы бы их не вычислили и не знали, а так теперь видим кто есть кто и можем спокойно работать.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: для Беларуси готовили гражданскую войну
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