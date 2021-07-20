Глава государства требует выстроить работу диппредставительств так, чтобы была возможность влиять на настроения элит в странах пребывания, их руководство. На совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе Президент отметил:
– Все знают, какой в МИД отбор. Министр меня постоянно при назначениях убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: неужели решили отсидеться некоторые? Подождать, пока утихнет буря?
Александр Лукашенко указал на очевидное:
– Так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, со страной, с Президентом, лицом которого вы являетесь там (за рубежом. – Прим. ред.) и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1378
Лукашенко – дипломатам: или вы с народом, со страной, с Президентом, или такие кадры стране не нужны
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter