Лукашенко: у нас с вами глобальная задача – найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе

Президент Беларуси сегодня на Республиканском педагогическом совете заявил, что последние события заставили обратить внимание на одну из важнейших функций образовательного процесса – воспитательную.



– Сразу скажу: серьезных, катастрофических проблем нет. Все эти разговоры, что мы упустили молодежь (министр настаивает, что это демагогия), я так не скажу, но близко к этому. Молодежь во все времена одинаковая: бунтарская, порой радикальная, но в большинстве – конструктивная. Все это молодость.



Однако, заметил Глава государства, объективно прошлый год нам показал, что есть предпосылки, которые могут привести к непоправимым последствиям:



– Чем меньше остается тех, кто был воспитан на ценностях советского времени, тем острее мы это ощущаем. В чем-то мы расплачиваемся за реформы 90-х. Во многих процессах не последнюю роль сыграли внешние силы. Вспомните программы Сороса. Мы вовремя свернули их здесь, но след остался. Свою лепту вносит и цифровизация: дети ушли с головой в интернет, а там сами знаете, кто и как их воспитывает.



Президент отметил, что сейчас цель не в поиске виновных:



– У нас с вами глобальная задача – найти и заполнить пробелы в воспитательном и образовательном процессе. Честно признаться, где мы недоработали. Засучить рукава и сделать всё, чтобы нам не страшно было передавать страну тем, кто завтра выйдет за порог школы, техникума или вуза.