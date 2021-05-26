Лукашенко: депутаты и сенаторы должны стать рупором независимого, суверенного и цивилизованного государства

Провокация и ее последствия забудутся через короткое время, противники Беларуси соорудят новую обстановку и ситуацию. И начнут поститься на ней, вылавливая оттуда свои интересы, а если даже не интересы, то рейтинговые очки. Поэтому Александр Лукашенко ставит задачи:
– Работа на местах, с обществом – важнейшее направление деятельности депутатов всех уровней. За каждым из вас стоят десятки тысяч граждан. Задача депутата – чувствовать их запросы, настроения, учитывать их предложения в разрабатываемых законах, при необходимости проявлять законодательную инициативу, исходя из видения актуальных задач и запросов общества. И самое главное сегодня, уважаемые депутаты и сенаторы, – вы должны стать рупором независимого, суверенного и цивилизованного государства. Людям надо нести правду.
Правительству Президент поручил дать самый эффективный ответ на санкции, прежде всего защитить граждан от потрясений и не допустить ухудшения социального уклада:
– Я тут не призываю к тому, чтобы вы сейчас закрыли границы, начали бомбить-молотить все подряд. Нет, мы должны все просчитывать. Даже богатые страны себя так не ведут. Посмотрите на Китай, даже на те же Соединенные Штаты Америки – они отвечают. Но чтобы не было вреда. Точно так и мы будем поступать. Слушайте, мы же, белорусы, неглупые люди. Но молчать и стоять на коленях не будем. Маневрируйте силами и средствами, меняйте направления и приоритеты, но в целом экономика просесть не должна.
Особое внимание – сохранению уровня жизни населения, выполнению социально значимых программ и борьба с теми, кто сегодня хочет нагреть руки на проблемах.
– Национальный банк должен выработать меры, чтобы потоком не уходили валютные средства, с таким трудом заработанные. Вы посмотрите, с этими тутбаевцами... Слушайте, это вообще поразительно. Свободно вывозят валюту за пределы. Так где Национальный банк, где Комитет государственного контроля, другие структуры? – подчеркнул Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: депутаты и сенаторы должны стать рупором независимого, суверенного и цивилизованного государства
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