Лукашенко: День Независимости воплощает в себе многовековую историю борьбы белорусов за свободу

– говорится в поздравлении.Глава государства отметил глубокий символизм того, что дата празднования Дня Независимости исторически связана с днем освобождения столицы Беларуси от немецко-фашистских захватчиков., – подчеркнул Александр Лукашенко.Президент обратил внимание, что белорусы всегда черпали силы в духовном наследии предков, в их трудолюбии и самоотверженности., – отметил белорусский лидер.Глава государства выразил уверенность, что только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.Поздравление Президента с Днем НезависимостиАлександр Лукашенко.3 июля 2021 г.