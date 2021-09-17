Лукашенко: День народного единства займет такое же достойное место в нашей истории, как День Победы и День Независимости

Убежденность в этом Глава государства высказал сегодня на форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства. Александр Лукашенко рассказал, что только что покинул землю дружественного нам Таджикистана:
– Неимоверно красивая страна. К сожалению, только 4–5 процентов (территории страны. – Прим. ред.) – там, где можно жить, кормить людей. Около 10 миллионов человек. Быстрорастущее население. Все остальное – горы. Подлетая в который раз к Душанбе, я поразился теи, как там работают люди. Каждый клочок – как будто ложкой или вилкой для принятия пищи – ухожен каждый клочок. Потому что от этого зависит жизнь этого народа. Страшная ситуация вокруг. Атмосфера, воздух трещит от этой напряженности на юге. Взорвался в очередной раз Афганистан. 1400 километров, как у нас с Украиной, у Таджикистана с Афганистаном (граница. – Прим. ред.). Страна, истерзанная гражданской войной два десятка лет тому назад, подхваченная моим другом на руки Рахмоном, только начала подниматься. Люди только в прошлом году получили достаточно электрической энергии. Жизнь тяжелейшая. Но люди преодолевают это. И снова беда.
В связи с этим Александр Лукашенко призвал белорусов беречь то, что мы имеем:
– Если мы только потеряем все, что мы имеем, беды не миновать! И когда ты возвращаешься в очередной раз домой, то в очередной раз начинаешь понимать, в какой красавице, в какой прекрасной стране, в каком прекрасном месте, подаренном нам Богом, мы живем. Берегите это! Это принадлежит нашим детям.
Обращаясь к белорусскому народу, Александр Лукашенко сказал:
– Я хочу поздравить вас с новым государственным праздником, который займет такое же достойное место в нашей современной истории, как День Победы и День Независимости. Но еще раз подчеркну: если бы не было этого воссоединения, объединения, не было бы у нас ни Дня Победы, ни Дня Независимости. Нас бы не было! Потому что не было бы той земли, на которой предки наши родились и которые своим трудом возделывали. Потому что дата 17 сентября жила и будет жить в сердце и памяти белорусского народа. И мы, граждане современной независимой Беларуси, знаем, что навсегда связаны самобытной судьбой разных поколений белорусов, тысячу лет живущих на этой земле. На нашей с вами родной белорусской земле. С Днем народного единства, дорогие друзья!