Лукашенко: день 17 сентября является символом белорусской государственности и заветом будущим поколениям

Убежденность в этом Президент высказал на форуме патриотических сил «Символ единства», посвященном Дню народного единства.
– В основе народного единства – древнейшая в нашем государстве традиция народовластия. Свой исторический, политический статус мы вместе выбираем на референдумах, всебелорусских собраниях. Выбираем сердцем. Выбираем сами. Никто нам не диктует.
Александр Лукашенко отметил, что в Год народного единства было озвучено и поддержано большинством голосов белорусов предложение сделать день 17 сентября своим новым государственным праздником:
– Потому что для нас он давно является символом белорусской государственности и заветом будущим поколениям. Заветом беречь суверенитет страны, национальное единство и мир на родной земле. Помните, белорусы! Это главный праздник, который мы долгие десятилетия стыдливо не хотели обозначать. Не было бы этого праздника – не было бы страны и не было бы нас!