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Лукашенко: делегаты ВНС формируют повестку дня

Президент допускает критику принятых на Всебелорусском народном собрании решений, но только если она будет по делу и конструктивной. Обращаясь к делегатам, Александр Лукашенко отметил:


– Нас будут критиковать, они уже это делают. Порой безмозгло, неразумно. Им остается это делать. Но вы, как я вчера сказал, особо не парьтесь. Мы формируем повестку нашей жизни. Повестку дня. Им приходится плестись в хвосте. Пусть анализируют, пусть критикуют, только по делу желательно бы и не врали.
 
VI Всебелорусское народное собрание Глава государства назвал особым:
 
– Да, первое было тоже очень важное, очень тяжелое – на изломе. Но общество было другое, и делегаты были другими. Мы были тогда другими. Здесь я почувствовал монолит.
 
Александр Лукашенко отметил тот факт, что в политику приходят новые люди и попросил делегатов не оставаться в стороне от этого процесса:
 
– Я вас хочу попросить: вы в подавляющем большинстве подготовленные люди. Пожалуйста, вы, особенно молодежь, среднее поколение, не уходите из политики. Побывав здесь, вы приобрели определенный опыт, возможно, вы уже оказались заточенными под эту политику. Поэтому если вас будет интересовать в будущем эта политика, не уходите из нее, особенно в период партийного строительства и на этом серьезном изломе нашей жизни.
 
Глава государства также высказал пожелание, чтобы делегаты донесли смысл и суть собрания до избравших их людей:
 
– Вернитесь домой и доложите людям о наших решениях. И даже не столько о решениях, а об этом внутреннем накале. Дух передайте людям, чтобы они понимали. Нас должны прежде всего понять люди, которые направили нас сюда. Но если к этому еще и заблудшие подключатся, будет очень хорошо.
 
Президент не исключает, что подобные мероприятия или меньшего масштаба могут проводиться и чаще. По аналогии с партийными съездами и пленумами советских времен. Он пояснил:
 
– Вопрос не только в том, что вы собрались и приняли какие-то решения. Не в этом дело. Вы здесь общаетесь. Мы слышим вас. Ваши проблемы, которые вы принесли от наших людей. Идет обмен мнениями. Вы набираетесь друг от друга энергией. Это тоже важно, чтобы вы отсюда уехали убежденными людьми. Если вы убежденные люди, то вы за собой сможете повести других.

Фото: БЕЛТА
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