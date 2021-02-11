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Лукашенко – делегатам ВНС: вы – законные представители народа

Президент заявил об этом, открывая IV Всебелорусское народное собрание, которое в настоящее время проходит во Дворце Республики в Минске. Александр Лукашенко обратился к собравшимся:
 

– Наблюдаю за вами долгое время – делегатами Всебелорусского народного собрания (белорусского вече) и меня не покидает мысль некоторой напряженности, которая бытует не только в умах и сердцах тех, кто заранее записался сегодня выступать. А их несколько десятков. Я очень благодарен местным органам власти, которые провели диалоговые площадки, и в канун вот этого нашего общего собрания в каждом регионе встретились делегаты, обсудили проблемы и определили, кто их вынесет на обсуждение.
 
По словам Главы государства, это дало возможность высказать свою точку зрения очень многим и многим людям:
 
– Это я к тому, что вы сегодня хозяева нашей столицы  – города-героя Минска и нашей Беларуси. Меньше смотрите разного рода каналы. Живите своей жизнью. Нас качали до сих пор, качают сейчас, особенно вас, будут качать и потом. Как в народе говорят – особо не парьтесь. Живите своим умом. Вы – законные представители народа Беларуси от трудовых коллективов, общественных организаций и так далее. Поэтому вы приехали сюда, чтобы решать проблемы. Даже не решать, а начинать решать.
 
Президент обратил внимание на принципиальность данного момента:
 
– Не надо ждать от нашего съезда решения глобальных проблем. Мы эти глобальные проблемы обозначаем. Мы говорим о том, как будем развиваться в предстоящее как минимум пятилетие. А может, удастся заглянуть за горизонт.
 
Глава государства напутствовал делегатов на работу:
 
– Опять, по-народному говоря, расслабьтесь. Считайте, что вы дома, вы хозяева. Если вы хотите выступить, высказать свое слово – выходите к микрофону и говорите, как хозяева. Вы не должны ни под кого подстраиваться. Мы переживаем очень сложный момент. Мы должны быть открыты, честны и порядочны перед собой, перед своими семьями, перед своими друзьями и любимыми, перед людьми. Перед белорусским народом.

Фото: БЕЛТА
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