Об этом Глава государства заявил, выступая на VI Всебелорусском народном собрании:
Фото: БЕЛТА
–Я внимательно наблюдал, что происходит вокруг Всебелорусского народного собрания. Я вижу, какой атаке вы подверглись. Слушайте, и в «каратели» вас записывали. Вас запугивали и пугали. А потом включаю вечером или рано утром телевизор и вижу, как вы с открытым лицом в хорошем смысле слова наплевали на всех их и говорите то, что нужно стране. Я думаю, с такими в бой еще можно идти! И даже без оружия! – отметил Президент. – Мы – победители. За нами – большинство народа. Нам не надо этого бояться, как вы и сделали. Вы – просто молодцы. Этого ваша прежде всего заслуга: мне никто – ни оргкомитет, ни Премьер – не доложил, что кто-то испугался. В это сложное время! У вас же нет такой небольшой, но тем не менее защиты, как, допустим, у Президента. Вы живете в обществе. Вы в этой ситуации не побоялись. Вы в этой ситуации не дрогнули.
Делегатов ВНС Александр Лукашенко сравнил с омоновцами:
– Вы боретесь за свою страну. Пройдет совсем немного времени, и вы поймете, какую роль сыграли мы в становлении суверенной независимой Беларуси! Вы пишите историю своей жизни. Я хочу, чтобы это была яркая страница в вашей жизни, которую вы, со временем открыв, покажете своим детям. Скажете, что в эту трудную «гадзiну» вы не дрогнули и вместе со своим Президентом выступили на защиту нашего Отечества. Это будет ваше великое достояние.
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Лукашенко – делегатам ВНС: с такими, как вы, можно идти в бой
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