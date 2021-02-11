Об этом заявил Александр Лукашенко сегодня в своем вступительном слове на открытии VI Всебелорусского народного собрания. Глава государства напомнил слова Владимира Ленина, который, открывая подобный съезд, заявил: "революция, о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась".
– И я подумал накануне сегодняшнего совещания – вроде бы все повторяется. Наше всенародное вече, о котором много говорили внутри нашей страны и за рубежом, свершилось. Оно сегодня открывается на работу. Уже в шестой раз в суверенной истории страны мы обращаемся напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашего государства и общества, – подчеркнул Президент.
Он обратил внимание, что сегодня во Дворце Республики собрались делегаты со всех уголков Беларуси, представители самых разных профессий и социальных групп:
– За каждым стоят ваши избиратели, трудовые коллективы, общественные организации. Это миллионы, миллионы людей, которые доверили вам быть их голосом в обсуждении и принятии глобальных решений в жизни нашей Беларуси. Решений, которые, как вы знаете, не будут для нас и для общества спонтанными и неожиданными. Мы готовились несколько месяцев: собирали мнения людей, обсуждали самые острые и насущные вопросы в регионах, на базе вузов и общественных организаций активно работали диалоговые площадки. Мы ничего не скрывали. И нам с вами есть что обсудить сегодня.
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Лукашенко – делегатам ВНС: миллионы людей доверили вам быть их голосом в обсуждении и принятии глобальных решений в жизни Беларуси
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Фото: Александр КУШНЕР