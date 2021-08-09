Лукашенко: даже беглые сегодня признают, что действующий Президент победил

Об этом заявил Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с Президентом».

Отвечая на вопрос иностранной журналистки об итогах выборов 2020 года и о том, что по некоторым участкам лидировали иные кандидаты, Глава государства заметил:

– Что это за разговор: «На некоторых участках победила Тихановская»? Это значит, что итоги опубликованы, вы их знаете – значит, демократично выборы прошли. Где-то она победила, где-то – другие кандидаты. У вас есть иные данные? Зачем же вы делаете из сказанного вами какой-то философский вывод?

Александр Лукашенко заметил:

– Все, даже беглые, на сегодняшний день признают, что действующий Президент победил. Мы эти выборы выиграли, действующий Президент легитимен.

osipov@sb.by

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