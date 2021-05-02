Лукашенко: давайте созидать - свой дом, свой город, свою прекрасную страну

С таким призывом Президент обратился к верующим на богослужении в Кафедральном соборе святителей Кирилла и Лаврентия Туровских в Турове.







Александр Лукашенко поздравил прихожан с Воскресением Христовым и признался: традиционные пасхальные слова сегодня в Кафедральном соборе Турова он произносит с особым чувством.

- Сегодня у нас исторический день. Скоро вы с этим согласитесь. Здесь, как и в Полоцке, находится колыбель христианства на нашей земле. Это место — поистине неисчерпаемый источник веры, духовности, мудрости и единства белорусского народа. Народа, душа которого похожа на этот город. На первый взгляд он маленький и скромный — менее трех тысяч жителей. Но за за скромностью стоит тысячелетняя летопись, - констатировал Президент.

Александр Лукашенко признался туровчанам и гостям туровского края в любви к этому небольшому уютном городу:

- По размерам маленький, а по своей душевности, по открытости это самый великий город нашей белорусской земли, вместе с Полоцком. В ней немало значимых страниц, важных событий, которые вошли в историю разных народов и государств.





Глава государства выразил уверенность, что душа нашего народа, как и красота Турова, открывается только тем, кто приходит на белорусскую землю с миром и добрыми помыслами, — людям с Богом в сердце:

- Об этом еще в 12-м веке говорил наш знаменитый земляк епископ Кирилл Туровский - белорусский святой, философ, просветитель, духовный наставник. Как говорят современники, второй Златоуст. Мудрейший святой уже тогда точно знал, что самые главные ценности – это мир, труд на родной земле и обязательно согласие между людьми. Именно оно не раз помогало белорусам преодолеть невзгоды, войны и различного рода потрясения. Помогает и сейчас. Нашу страну многократно испытывали и вновь испытывают на прочность. Но как все видят — Бог нас хранит. Пока хранит. Пока он в наших сердцах и в наших помыслах.

Александр Лукашенко отметил символичность того, что именно сегодня, в день Светлой Пасхи, в главный православный храм города возвращается одна из сакральных святынь Беларуси. Это воссозданный напрестольный крест Туровской епархии.

- Вы знаете, мне как Президенту повезло. И крест Евфросинии Полоцкой в бытность моего президентства, и напрестольный крест Туровский в этот период были воссозданы и возвращены нашему народу.





Туровский крест был утрачен во время землетрясения в 13-м веке, когда стихия разрушила православный собор. Но добро и свет всегда возвращаются к людям. Даже через века, подчеркнул Глава государства:

- Этот храм появился здесь относительно недавно, уже в истории новейшей, независимой Беларуси. А сейчас свое почетное место займет и Туровский крест. Работа над этим шедевром шла долгих три года. В рождественские дни, вручая премию «За духовное возрождение», в том числе и авторам восстановленной святыни, я говорил: жизнь такая короткая, так давайте не тратить ее на пустословие и разрушение. Скажу и сегодня: давайте созидать. Давайте созидать свой дом, свой город, свою прекрасную, чистую и уютную Беларусь.





Президент обратился к верующим со словами о том, что в наших силах с молитвой о Беларуси, с любовью в сердце делать все, чтобы через века потомки вспоминали о нас с гордостью и уважением. Так, как сейчас мы вспоминаем Кирилла и Лаврентия Туровских, Евфросинию Полоцкую, Митрополита Филарета и многих других достойнейших людей родной земли.

- Я хочу в этот праздничный день, в этом красивейшем храме белорусской земли обратиться ко всем белорусам. Давайте творить будущее. Будущее не только наше, но прежде всего будущее наших детей, наших внуков. Давайте делать все, чтобы злые духи не коснулись в очередной раз земли белорусской. Давайте сделаем все от зависящее, чтобы подарить пришедшему за нами поколению мир и покой, чтобы они в полях, на фабриках, заводах смогли работать достойно, жить и растить своих детей.





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