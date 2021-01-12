Лукашенко: “Давайте сделаем все, чтобы не тратить время на пустословие, ненужные дела и тем более на разрушение”

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Александр Лукашенко подчеркнул, что в зале Дворца Республики собралось три тысячи человек:На нашу страну, как и на весь мир, добавил Президент, обрушился шквал вранья:Творческим работникам и духовенству Глава государства пожелал стойкости и мужества:Теплые слова Президент сказал в память о Владыке Филарете:Глава государства пожелал собравшимся счастья, здоровья, жить дружно и не ссориться: