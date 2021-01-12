Лукашенко: “Давайте сделаем все, чтобы не тратить время на пустословие, ненужные дела и тем более на разрушение”

С такими словами Глава государства обратился к присутствующим во время церемонии вручения премий «За духовное возрождение», специальных премий деятелям культуры и искусства и «Белорусский спортивный Олимп»:
Фото: БЕЛТА
– Случаются какие-то хорошие, добрые моменты в жизни, бывают и печальные. И тогда ты особо задумываешься о смысле жизни. Я скажу так, по-народному: знаете, жизнь такая короткая. Давайте сделаем все, чтобы не тратить это время на пустословие, пустоделие, ненужные дела, тем более на разрушение.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в зале Дворца Республики собралось три тысячи человек:
– Три тысячи надежных, честных (я это знаю) патриотов. От нас зависит все – и будущее нашей страны. Запомните и обратите особое внимание на то, что я сказал в послании к вам в новогоднюю ночь: не дай бог нам в пылу этого безумия – всемирного безумия – потерять то, что никогда больше не вернем. Потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделано за последнюю четверть века. Мы же с вами это сделали! Нельзя это потерять! Читайте, думайте, анализируйте и только потом делайте выводы.
На нашу страну, как и на весь мир, добавил Президент, обрушился шквал вранья:
– И мы должны это пережить. Мы же о себе говорим, что мы мудрые, талантливые. Ну так давайте быть мудрыми и талантливыми.
Творческим работникам и духовенству Глава государства пожелал стойкости и мужества:
– И самое главное – никогда не торопитесь. Не уподобляйтесь той горстке так называемых «творцаў», якiя сёння беглыя. Это позорно. Не торопитесь. Это не значит, что вы должны одинаково думать. Как я. Как Владыка. Как все сидящие здесь, на этой сцене, с подарками. Нет. Но прежде чем сделать выводы, не торопитесь. От нашего слова очень многое зависит. Не торопитесь, чтобы потом не было больно и позорно существовать и жить в этом обществе, которое мы с вами построили. Мы должны достойно пройти путь и сберечь нашу страну для будущих поколений.
Теплые слова Президент сказал в память о Владыке Филарете:
– 85 лет прожил Владыка Филарет. Казалось бы, немало. Но я вспоминаю первые наши встречи. И – это миг. А в истории это вообще ничего. Даже не миг. Поэтому жизнь очень короткая. Берегите друг друга. Показывайте пример своим детям, как надо жить, чтобы им в жизни было немножко легче.
Глава государства пожелал собравшимся счастья, здоровья, жить дружно и не ссориться:
– У нас есть все. То, чего нет, мы заработаем. Мы в состоянии это сделать. И мы обязательно сделаем.
Опубликовано:
3742
Лукашенко: “Давайте сделаем все, чтобы не тратить время на пустословие, ненужные дела и тем более на разрушение”
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Александр КУШНЕР