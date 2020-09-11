Лукашенко: давайте идти вперед, опираясь на то, что у нас есть

Президент сегодня обсудил с учеными многие актуальные вопросы, в том числе роль государства в развитии экономики. С учетом того, что даже самые либеральные страны прибегают к инструментам административного регулирования. Говоря о приоритетах на нынешнем этапе, Глава государства подчеркнул:
– Экономическая безопасность – это главная задача экономики.
Что касается основных направлений развития, то они определены давно и всем известны. Поэтому обсуждение этой темы Александр Лукашенко предложил перевести в плоскость реформ. Тем более что и так называемые альтернативщики активно педалируют эту тему. Правда, никто толком не может конкретизировать, какие реформы нужны. Свое видение Президент обозначил так:
– При нынешней власти и сохранении нынешнего Президента мы будем таким же путем, как четверть века, реформировать нашу экономику.
Глава государства уточнил, что с самого начала своего президентства он проводит четкую и ясную политику – ничего не ломая, развивать то, что имеем. Стоя, как он выразился, на плечах гигантов, доставшихся нам от СССР.
Но и создание новых производств, разумеется, крайне важно. И исключительно высокотехнологичных, завтрашнего дня. В пример Президент привел Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию, которая создается при его непосредственном участии и благодаря доверительным отношениям Беларуси с КНР. Подобные технологии до недавнего времени имели только три страны в мире. Наша станет четвертой в этом клубе.
Еще один яркий пример – электротранспорт. Глава государства напомнил, что 10 лет назад, когда он настоятельно рекомендовал развивать это направление, кто-то идею воспринял скептически. А теперь многие государства ставят конкретные сроки, когда откажутся от двигателей внутреннего сгорания.
Александр Лукашенко подытожил:
– Опираясь на то, что у нас есть, давайте от этого отталкиваться и идти вперед. Точно так во всей экономике. Это будет основной принцип.
Институту экономики НАН Президент предложил активно включиться в эту работу.
Будет дополнено
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко: давайте идти вперед, опираясь на то, что у нас есть
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