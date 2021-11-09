Лукашенко дал интервью журналу «Национальная оборона»

Президент слово сдержал. В последнее время в качестве эксперта Игорь Коротченко активно комментировал ситуацию в нашей стране.
Разговор длился почти два с половиной часа. За это время был затронут широкий спектр вопросов. На каждый из них Александр Лукашенко отвечал, как всегда, открыто и честно.
В частности, Глава государства подробно остановился на истоках и причинах нынешнего миграционного кризиса, итогах недавнего заседания Высшего госсовета Союзного государства, перспективах интеграции с Россией и отношениях с Владимиром Путиным, вопросах конституционной реформы в Беларуси. Игорь Коротченко интересовался, как Президент оценивает прошлогоднюю попытку совершения переворота в Беларуси. Говорили также о политике коллективного Запада, об урегулировании конфликта на Донбассе, отношении к советскому прошлому, развитии Вооруженных Сил Беларуси и обеспечении безопасности, в том числе в союзе с Россией. И конечно же, не обошлось без вопросов личного характера.
Ежемесячный журнал «Национальная оборона» издается с 2006 года, выходит в печатной и электронной версиях. Тираж печатной версии – 22,5 тысячи экземпляров. Тематика журнала включает широкий спектр вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности России.
Целевая аудитория журнала – военно-политическое руководство Российской Федерации, сотрудники силовых министерств и ведомств, спецслужб, военно-дипломатический корпус, а также руководители предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, банковских, страховых и финансовых структур, обслуживающих ОПК и военно-техническое сотрудничество.
С 2008 года выпускается англоязычная версия журнала – NationalDefense, которая распространяется в качестве официального издания российских экспозиций на зарубежных выставках вооружений.
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