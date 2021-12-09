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Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью турецкой телерадиокомпании TRT. В качестве интервьюера выступила журналист и ведущая телеканала TRT Haber Ниса Эфендиоглу, сообщает БЕЛТА.


Турецкая телерадиокомпания TRT, или Фонд турецкого радио и телевидения, создана в 1964 году для вещания от имени турецкого государства и до 1990-х годов оставалась единственной на территории Турции. На сегодняшний день располагает обширной сеткой теле- и радиоканалов на различную тематику, которые вещают на страны Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии, Австралию. В структуру TRT входят 14 телевизионных каналов, в том числе 6 национальных, а также 3 международных, 16 радиоканалов национального и регионального охвата и два зарубежных. Новости также публикуются на 41 языке на интернет-сайте телерадиокомпании.




Фото: БЕЛТА
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