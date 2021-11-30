Лукашенко дал интервью МИА «Россия сегодня»

Глава государства сегодня дал интервью международному информационному агентству «Россия сегодня». В качестве интервьюера выступил популярный российский журналист, телеведущий, генеральный директор агентства Дмитрий Киселев.
Основным направлением деятельности МИА «Россия сегодня» является освещение за рубежом российской государственной политики и общественной жизни в стране, а также оперативное освещение событий в мире. Агентство объединяет радиовещание, новостные ленты, информационные порталы, мультимедийные международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, информационные площадки в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. МИА «Россия сегодня» круглосуточно выпускает около 5 тысяч оригинальных информационных материалов в форматах ленты новостей, радиопередач, статей на информационных ресурсах. Холдинг наполняет 14 информационных лент на русском, английском, испанском, арабском, китайском языках и фарси.
Напомним, полторы недели назад в эфире YouTube-канала "Главный. Тур" пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт рассказала о том, что имеется более четырех десятков запросов на интервью с Президентом Беларуси от СМИ из различных регионов мира. Отдельно она отметила, что достаточно давно Глава государства не разговаривал с крупными федеральными российскими СМИ.
– Мы это прекрасно понимаем и слышим сигналы и Владимира Рудольфовича Соловьева, и Дмитрия Константиновича Киселева, – подчеркнула тогда она.
Также в эфире «Главный. Тур» Наталья Эйсмонт анонсировала большое интервью Лукашенко российским федеральным СМИ, пояснив, что планируется оно на конец года:
– Поговорить с нашими российскими друзьями, коллегами, подвести итоги неплохого в плане интеграции года будет очень хорошо. Мы планируем. И вы знаете, мы уже задолжали многим. Поэтому я для себя сейчас ставлю задачу (интерес к Президенту огромный просто) пытаться в плотном графике Президенту хотя бы раз в неделю находить какое-то небольшое окошко, чтобы этот интерес удовлетворять и организовывать хотя бы краткий разговор с кем-то из зарубежных СМИ.
Фото: БЕЛТА